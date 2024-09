Furacão Helene deixa ao menos 44 mortos e provoca inundações 'catastróficas' nos EUA

Na Carolina do Sul, ao menos 20 pessoas morreram, incluindo dois bombeiros, segundo as autoridades.

O governador da Geórgia, Brian Kemp, confirmou 15 vítimas fatais no estado, entre eles um socorrista, e disse que a cidade de Valdosta identificou 115 estruturas gravemente danificadas, com várias pessoas presas em seu interior.

A Flórida registrou sete mortes. Na Virginia, o governador Glenn Youngkin confirmou uma morte relacionada à passagem do furacão Helene. A Carolina do Norte relatou uma vítima fatal, provocada pela queda de uma árvore sobre uma casa, segundo o corpo de bombeiros.

Com o tufão Yagi atingindo a Ásia, a tempestade Boris levando chuvas para a Europa e as inundações extremas no Sahel, setembro tem sido um mês muito chuvoso em nível global.

Cientistas vinculam alguns fenômenos meteorológicos extremos diretamente ao aquecimento global causado pelo ser humano, mas ainda é muito cedo para tirar conclusões claras sobre o mês em curso.

- Novo normal? -

"Precisamos começar a nos perguntar: esse é o novo normal? Isso vai acontecer todo ano?", declarou Curtis Drafton, um voluntário de busca e resgate de 48 anos, em Steinhatchee, Flórida.