Milan mantém boa fase no Italiano com vitória (3-0) sobre o Lecce

Depois de uma série de três vitórias consecutivas no campeonato, os jogadores comandados pelo técnico Paulo Fonseca sobem provisoriamente à segunda posição, empatados em 11 pontos com o líder Torino, que recebe a Lazio no domingo.

Este resultado dá ainda mais confiança ao Milan antes da complicada visita de terça-feira ao Bayer Leverkusen às 16h00 (horário de Brasília), pela segunda rodada da Liga dos Campeões, crucial para as suas aspirações europeias, depois de ter perdido na estreia por 3 a 1 para o Liverpool, no estádio San Siro.

Por sua vez, o Lecce sofreu a terceira derrota na temporada e está na 17ª posição, com apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento.

A rodada continua no sábado, com as visitas da Inter de Milão e da Juventus à Udinese e ao Genoa, respectivamente. Haverá também o duelo entre Bologna (13º) e Atalanta (12º), duas equipes que disputam este ano a Liga dos Campeões mas que estão lutando no meio da tabela do campeonato italiano.

