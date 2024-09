Prefeito de Nova York se declara inocente de acusações de corrupção

Segundo prefeito afro-americano de Nova York, ex-capitão da polícia da cidade, Adams tinha prometido melhorar a segurança da metrópole, mas sua popularidade foi caindo à medida que foram se multiplicando as suspeitas de corrupção na Prefeitura.

Esta é a primeira vez que um prefeito de Nova York no exercício do cargo é acusado criminalmente e o Partido Democrata corre o risco de ser afetado por este caso a 40 dias das eleições presidenciais, nas quais a democrata Kamala Harris vai enfrentar o republicano Donald Trump, que aparecem ombro a ombro nas pesquisas.

Até o momento, Adams permanece em liberdade e descartou a possibilidade de renunciar.

Vários legisladores da ala à esquerda do Partido Democrata originários de Nova York, entre eles a deputada Alexandra Ocasio-Cortez, pediram que o prefeito renuncie. A governadora do estado, a também democrata Kathy Hochul, que tem o poder de destituí-lo, anunciou ontem que está analisando as acusações e ponderando sua decisão.

arb-sst/pno/cyb/dg/nn/ic/mvv

© Agence France-Presse