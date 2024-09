Hezbollah confirma a morte de seu líder Hassan Nasrallah

Israel anunciou neste sábado que matou o chefe do Hezbollah em um bombardeio na sexta-feira nas imediações de Beirute, em um reduto do movimento, aliado do grupo palestino Hamas.

Após o anúncio da morte, gritos de lamento foram ouvidos nas ruas do bairro comercial de Hamra, em Beirute.

Mulheres choravam e outras pessoas gritavam: "Nasrallah! Alá Akbar [Alá é Grande]".

lk-at/cf/sar/feb/meb/jvb/fp

© Agence France-Presse