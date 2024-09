Estradas inundadas e apagões dificultam resgates nos EUA após o devastador furacão Helene

"Há um fechamento significativo de estradas devido à água parada e os riscos impedem os esforços de resposta, incluindo a retomada da energia, remoção de entulhos, busca e resgate e avaliação de danos", acrescentou.

Pelo menos 24 pessoas morreram na Carolina do Sul, 17 na Geórgia, 11 na Flórida, 11 na Carolina do Norte e uma na Virgínia, segundo as autoridades locais e uma contagem da AFP baseada em informações da mídia.

Pelo menos 2,7 milhões de pessoas permanecem sem energia no domingo.

Três alertas de enchentes permaneceram ativos no domingo no oeste da Carolina do Norte devido ao risco de rompimento de barragens, informou o diretor do Serviço Meteorológico Nacional, Ken Graham.

O responsável acrescentou que o tempo deverá melhorar nas zonas afectadas por volta de terça-feira.

Milhares de pessoas continuaram a procurar ajuda nos abrigos da Cruz Vermelha americana, disse a responsável Jennifer Pipa.