Exército israelense diz que bombardeou dezenas de alvos do Hezbollah no Líbano

As forças armadas de Israel disseram que seus caças realizaram novos ataques aéreos em dezenas de alvos do Hezbollah na região de Bekaa, no Líbano, nesta segunda-feira (noite de domingo, 29, no Brasil).

Os jatos da Força Aérea Israelense "atacaram dezenas de lançadores e prédios onde armas estavam armazenadas no Bekaa, no Líbano", indicou um comunicado no Telegram, acrescentando que os locais estavam relacionados ao grupo libanês Hezbollah.

Israel "continuará a atacar intensamente, danificando e degradando as capacidades militares e a infraestrutura do Hezbollah no Líbano", diz o comunicado.