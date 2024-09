Israel bombardeia o centro de Beirute; líder do Hamas no Líbano morre em ataque aéreo

Um bombardeio israelense contra um edifício residencial de Beirute nesta segunda-feira (30) deixou pelo menos quatro mortos, no primeiro ataque contra o coração da cidade desde o início da guerra na Faixa de Gaza no ano passado, informou uma fonte das forças de segurança libanesas. E grupo islamista palestino Hamas anunciou que seu líder no Líbano morreu em um ataque aéreo no sul do país.

O ataque com drones teve como alvo o apartamento de dois integrantes do grupo islamista libanês Jamaa Islamiya no bairro de Kola, segundo a fonte.

Nos últimos dias, Israel mudou o foco do conflito de Gaza para o Líbano, com bombardeios contra alvos do Hezbollah que mataram, na sexta-feira, o líder do movimento pró-Irã, Hassan Nasrallah.