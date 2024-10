Antoine Griezmann encerra uma década de sucessos na seleção francesa

"É com grande emoção que anuncio a minha aposentadoria como jogador da seleção francesa, depois de dez anos incríveis", afirma o jogador no vídeo que acompanha a mensagem, no qual aparecem imagens de sua trajetória com os 'Bleus'.

- "Abrir caminho para a nova geração" -

"Hoje é o momento, para mim, de virar a página e abrir caminho para a nova geração", acrescenta na montagem de pouco menos de dois minutos que mostra imagens dos seus grandes momentos com a seleção nacional, como a vitória no Copa do Mundo da Rússia (2018), suas comemorações durante a Euro-2016, onde marcou 6 gols e perdeu a final, e suas lágrimas após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014 contra a Alemanha.

As imagens são acompanhadas de um áudio de Griezmann em que agradece "aos torcedores" e, principalmente, ao técnico Didier Deschamps.

"Obrigado ao meu treinador, sua confiança e apoio ao longo da minha carreira internacional foram essenciais para o meu desenvolvimento como atleta", afirma ele.

Apesar de ter ficado duas vezes no banco de reservas na última Eurocopa, na Alemanha, incluindo na derrota nas semifinais contra a Espanha, o jogador do Atlético de Madrid havia garantido em setembro à rede francesa TF1 que não tinha a intenção de deixar de jogar pela seleção.