Exército libanês 'reposiciona' tropas no sul por ameaças de incursão de Israel

O Exército libanês ordenou um reposicionamento de suas tropas no sul do país, declarou à AFP um responsável militar libanês, no momento em que Israel instaurou uma "zona militar fechada" em localidades fronteiriças.

O Exército libanês "reposiciona e reagrupa suas forças" na fronteira sul, indicou o militar, que pediu anonimato, enquanto crescem as especulações sobre uma eventual ofensiva militar terrestre israelense contra o movimento islamista Hezbollah.

Segundo a rede local Al Manar, afiliada ao Hezbollah, "disparos sionistas de artilharia" foram produzidos perto das localidades fronteiriças de Wazzani, Vale Khiam, Alma al Shaab e Naqura, e a agência nacional de notícias libanesa relatou "tiros de artilharia significativos contra Wazzani".