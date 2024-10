UE pede que intervenção militar israelense no Líbano seja evitada

"Exorto a respeitar o direito internacional humanitário em todas as circunstâncias. Agora é o momento de silenciar as armas, e a voz da diplomacia deve falar e ser ouvida por todos", disse.

"Estamos muito preocupados com o risco de uma maior escalada do conflito na região. Exorto todas as partes da região a mostrarem moderação", diz a declaração conjunta lida por Borrell.

Os países da União Europeia buscam há vários meses uma posição comum sobre a violência que abala a região do Oriente Médio.

Israel realizou nesta segunda seu primeiro ataque no centro de Beirute, a capital do Líbano, desde o início da guerra na Faixa de Gaza contra o movimento islamista palestino Hamas, em 7 de outubro, após um ataque de militantes desse grupo em território israelense.

Nos últimos dias, porém, Israel mudou o foco do conflito de Gaza para o Líbano, com bombardeios contra alvos do grupo islamista Hezbollah, aliado do Hamas, que na sexta-feira tiraram a vida do líder do movimento pró-Irã, Hassan Nasrallah.

Essa escalada militar gera temores de uma guerra total na região.