EUA: candidatos à vice-presidência se enfrentam em debate ofuscado por Trump

Inicialmente nervoso, Walz levantou cedo o tema da imigração, criticando Vance por propagar histórias falsas sobre imigrantes haitianos.

- Aborto -

Uma das poucas discussões acaloradas foi sobre o aborto, um tema polêmico desde que uma Suprema Corte americana anulou o direito nacional à interrupção da gestação, em 2022.

Vance acusou os democratas de assumirem uma postura pró-aborto radical em apoio ao que chamou de "leis bárbaras". Walz rebateu dizendo que era "pró-mulheres".

O nome de Trump também surgiu quando os adversários discutiram a crise no Oriente Médio, com a primeira pergunta da noite girando em torno do ataque iraniano com mísseis contra Israel.

Walz mirou na política externa de Trump e criticou seu "giro na direção" do russo Vladimir Putin e a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 com o Irã.