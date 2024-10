Inter de Milão goleia Estrela Vermelha (4-0) em casa pela Champions

Mas para além do balanço e das estatísticas, o técnico Simone Inzaghi teve uma boa noite no momento em que sua equipe enfrenta problemas no campeonato italiano (4º, a dois pontos do líder Napoli).

O técnico da Inter decidiu deixar no banco o atacante e capitão Lautaro Martinez e Marcus Thuram, que já marcou quatro gols nesta temporada, e fazer um rodízio no elenco.

O desenrolar do encontro, diante de uma equipe sérvia particularmente frágil na defesa, lhe deu razão.

No ataque, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi mostraram que são mais do que apenas substitutos de Martinez e Thuram.

- Primeiro gol de Taremi -

O iraniano, que chegou neste verão proveniente do Porto, levou perigo à defesa do Estrela Vermelha, deu duas assistências e marcou o primeiro gol com a camisa 'nerazzura', de pênalti (81').