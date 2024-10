Hezbollah afirma que enfrentou soldados israelenses que tentaram entrar no Líbano

O exército israelense anunciou na terça-feira o início de operações terrestres "limitadas" no sul do Líbano, com o objetivo de destruir posições do Hezbollah.

A aviação israelense voltou a bombardear nesta quarta-feira a periferia sul de Beirute, reduto do movimento pró-Irã, segundo a agência oficial libanesa ANI.

As forças de segurança de Israel anunciaram um novo apelo para que os civis libaneses abandonem "imediatamente" mais localidades no sul do país.

Em uma mensagem no Telegram, Avichai Adraee, porta-voz do exército israelense que fala árabe, pediu aos civis que saiam, por "segurança", mais de 20 localidades adicionais, incluindo campos de refugiados palestinos nas imediações da cidade de Tiro.

Na terça-feira, o porta-voz pediu à população civil que abandonasse mais de 20 localidades no sul do Líbano.

