Liverpool vence Bologna (2-0) e se mantém 100% na Champions

O Liverpool venceu o Bologna por 2 a 0 nesta quarta-feira (2), em Anfield, pela segunda rodada da Liga dos Campeões e manteve 100% de aproveitamento na competição antes da data Fifa de outubro.

Com gols do argentino Alexis Mac Allister (11') e do egípcio Mohamed Salah (75'), os 'Reds' de Arne Slot mantêm um início de temporada promissor antes de um dos períodos mais sobrecarregados do calendário.

Ao balançar as redes, Salah se isolou como o jogador africano com mais gols na Liga dos Campeões (45), superando o marfinense Didier Drogba (44).