OpenAI levanta US$ 6,6 bilhões e vale agora US$ 157 bilhões

Com essa rodada de capitalização, a OpenAI se torna uma das três maiores startups privadas do mundo, ao lado da SpaceX, de Elon Musk, e da ByteDance, proprietária do TikTok, segundo a Bloomberg.

Fundada en 2015, por Sam Altman, a OpenAI planeja usar os fundos para incrementar sua pesquisa em IA, aumentar sua capacidade em informática e desenvolver ferramentas para solucionar problemas complexos.

A empresa espera manter um crescimento rápido, apesar dos custos significativos de aumentar seu poder de computação e de captar talentos.

A OpenAI ampliou seu quadro de 700 para 1.700 funcionários em nove meses, e projeta um prejuízo de cerca de US$ 5 bilhões em 2024, com vendas de US$ 3,7 bilhões, segundo o New York Times.

