Após tropeço na Champions, Bayern visita Eintracht Frankfurt no Alemão

O Eintracht Frankfurt começou sua campanha com uma derrota para o Borussia Dortmund (2 a 0), mas desde então somou quatro vitórias consecutivas para subir para a segunda posição com 12 pontos, um atrás do Bayern.

Um dos protagonistas deste bom início de temporada é o egípcio Omar Marmoush, autor de 6 gols e três assistências nas cinco primeiras rodadas.

No domingo, o time de Frankfurt terá pela frente o inglês Harry Kane, vice-artilheiro do campeonato com cinco gols, que esteve em campo contra o Aston Villa apesar da lesão sofrida na rodada passada.

Logo atrás está o RB Leipzig (3º, 11 pontos), que visita o Heidenheim (6º) no domingo e que, assim como o Bayern, foi derrotado no meio de semana na Champions, depois de sofrer uma virada diante de uma Juventus (3 a 2), que jogou a maior parte do segundo tempo com um homem a menos.

Por sua vez, Bayer Leverkusen (4º) e Borussia Dortmund (5º) venceram seus jogos na competição europeia.

No sábado, o Leverkusen de Xabi Alonso recebe o lanterna Holstein Kiel, enquanto o Dortmund vai à capital para enfrentar o Union Berlin (9º).