Acidente de ônibus deixa 10 mortos no oeste do Irã

O Irã tem um histórico ruim de segurança no trânsito, com mais de 20.000 mortes em acidentes registradas entre março de 2023 e março de 2024, segundo a imprensa local, que se baseia em dados da organização de medicina forense do Judiciário iraniano.

Em agosto, pelo menos 28 peregrinos paquistaneses que viajavam ao Iraque para um ritual religioso muçulmano morreram quando seu ônibus sofreu um acidente no Irã.

