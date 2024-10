Emir do Catar promete 'pleno apoio' ao Líbano diante de ataques 'brutais'

O emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, expressou nesta quinta-feira (3) seu "pleno apoio" ao Líbano e anunciou o envio de ajuda de emergência para enfrentar os estragos causados pelos bombardeios israelenses.

"Reitero o pleno apoio do Catar ao Líbano e ao seu povo irmão diante dos brutais ataques aos quais está sendo submetido", disse o emir na rede social X, em uma mensagem na qual indicou que ordenou o envio de "todas as provisões necessárias" para as comunidades afetadas.

bur-ho/ami/an/mb/jb/aa