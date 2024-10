Seis migrantes morrem por disparos de soldados no sul do México

Na terça-feira, a porta-voz do gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ONU-DH) disse à nova presidente que o órgão está "preocupado com o papel cada vez mais importante que os militares têm assumido na segurança pública e outras funções de aplicação da lei".

Nesta quinta-feira (3), Sheinbaum classificou o incidente como "lamentável" e declarou que "uma situação como esta não pode se repetir".

"É um fato lamentável e deve ser investigado e punido", disse a presidente em sua coletiva de imprensa matinal, especificando que as vítimas eram do Egito, El Salvador e Peru.

A chefe de Estado afirmou ainda que as autoridades mexicanas "estão em contato com as embaixadas para prestar apoio aos familiares das pessoas que morreram" e os soldados "já estão à disposição da Procuradoria-Geral da República", responsável pela investigação.

O grupo de 33 migrantes viajava em um comboio de três caminhões. Havia cidadãos "de nacionalidade egípcia, nepalesa, cubana, hindu, paquistanesa", acrescentou o Sedena, sem especificar a origem dos mortos.

O Ministério das Relações Exteriores do Peru informou que um de seus cidadãos também está entre as vítimas, segundo informações do seu homólogo mexicano, e condenou "veementemente" o incidente.