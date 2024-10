Batalha eleitoral muito acirrada pelo controle do Congresso dos EUA

"O controle do Congresso determina a direção em questões fundamentais como a saúde, a educação e política climática, que muitas vezes têm um efeito mais imediato do que as decisões presidenciais", acrescenta.

O Capitólio é formado pela Câmara dos Representantes, onde são disputadas as suas 435 cadeiras, e o Senado, onde estão em jogo 34 das 100 cadeiras.

Ambos legislam e controlam os demais poderes do Estado, mas também têm importância decisiva nos assuntos mundiais, uma vez que definem o orçamento da defesa, regulam comércio e impostos e alocam a ajuda externa.

- Tudo é possível -

Na última vez que o candidato republicano Donald Trump esteve no poder, esbarrou no Congresso, que o impediu de fazer cortes profundos no Departamento de Estado e de exinguir o programa de saúde Obamacare.

Os congressistas poderão voltar a atrapalhar seu caminho se ele voltar à Casa Branca.