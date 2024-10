Bombardeios dos EUA atingem três cidades no Iêmen, relata mídia dos rebeldes houthis

Desde janeiro, Washington atacou alvos houthis no Iêmen repetidas vezes, em resposta aos ataques dos rebeldes contra navios que navagem no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

Os houthis, que controlam amplas áreas do Iêmen, incluindo a capital, Sanaa, desde 2014, afirmam que os ataques são dirigidos contra navios vinculados a Israel e são lançados em solidariedade aos palestinos na guerra de Gaza.

Israel também atacou o Iêmen em resposta aos ataques dos houthis.

Em agosto, os ataques israelenses contra Hodeida causaram a morte de pelo menos cinco pessoas depois que os rebeldes disseram que apontaram contra o aeroporto israelense Ben Gurion com um míssil.

Os houthis fazem parte do "eixo de resistência" iraniano contra Israel e Estados Unidos.

bur-ac/ho/dcp/an/mb/aa/dd