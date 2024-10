Biden e Kamala pedem paz no Oriente Médio no aniversário do 7 de Outubro

Tanto Biden quanto Kamala consideram uma "solução diplomática" o "único caminho" para a paz. Entretanto, Israel realiza bombardeios no Líbano para combater o movimento Hezbollah, aliado do Hamas, e diz preparar uma resposta ao ataque feito pelo Irã na última terça-feira.

Washington voltou a pedir hoje que Israel não ataque o aeroporto de Beirute, nem "as estradas que levam a ele", para que aqueles que desejam deixar o Líbano consigam fazê-lo, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, após um ataque israelense ao subúrbio do sul da capital libanesa, perto do aeroporto internacional, segundo uma fonte de segurança.

A tensão aumenta desde o ataque de 7 de outubro de 2023, que causou a morte de 1.205 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses, incluídos os reféns que morreram em cativeiro. Em resposta, o Exército israelense lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza com o objetivo de destruir o Hamas, no poder desde 2007.

Desde então, parte do território palestino foi reduzido a escombros, quase todos os seus 2,4 milhões de habitantes foram deslocados e pelo menos 41.909 palestinos morreram, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

Manifestações pró-palestinos ocorreram hoje em Nova York e outras cidades americanas. No último sábado, em Washington, um homem que diz ser jornalista tentou atear fogo ao próprio corpo em protesto pela ofensiva israelense na Faixa de Gaza.

Desde o atentado do Hamas, a guerra no Oriente Médio tem repercussões quase diárias na campanha eleitoral americana e poderia influenciar o resultado das eleições porque parte da esquerda e dos muçulmanos do país se distanciaram dos democratas por causa do apoio de Biden à ofensiva de Netanyahu.