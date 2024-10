Líder indígena espera que a Amazônia ganhe 'força' na COP16

"Estamos em uma situação muito crítica e por isso quero deixar essa mensagem (aos participantes da cúpula), de que vão com muita rebeldia, com muito amor pelo seu território, com muito amor pela vida", diz ele.

Os cofán avie são conhecidos no Equador por obterem uma vitória judicial histórica contra a indústria da mineração em 2018, quando os tribunais revogaram 52 concessões de extração de ouro no seu território.

Com 31 anos e filho de um famoso xamã, Lucitante organizou essa luta contra as mineradoras, estabelecendo uma guarda indígena, patrulhas e um sistema de drones de vigilância para coletar provas de violações ambientais em suas terras. Também levou as denúncias à Justiça.

Sua luta foi reconhecida em 2022 com o Prêmio Goldman, o Nobel dos ambientalistas.

- "Não se vê nos territórios"-

"Até agora não pude participar de uma COP desta magnitude", confessa Lucitante, com o pescoço repleto de tradicionais colares de contas e dentes de animais.