Se Cid segue solto e se delação ainda vale, então ele se abriu para Xandão

Existe a progressão penal, o que a extrema-direita sempre lastimou. Desta feita, obviamente, a fascistada não vai querer abrir mão do benefício. Que fique claro: a progressão muda o regime de cumprimento da pena, não a sua duração. Consultem o Artigo 112 da Lei 7.210, depois das mudanças feitas pelo chamado "pacote enticrime", de 2019. O tempo mínimo de cumprimento no regime mais gravoso pode variar de 16% — se o apenado for primário, e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça — a 70%: "se for reincidente em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte". Em todas as hipóteses, o benefício está atrelado ao bom comportamento.

Uma condenação por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado de direito e organização criminosa certamente não se encaixaria na hipótese mais branda. No mínimo, entendo, seria preciso cumprir um quarto da pena, dada a grave ameaça. Quando condenado, Bolsonaro terá mais de 70 anos. Cai à metade os prazos de prescrição, mas não o de condenação. Pode ocorrer de haver a amenização do regime de cumprimento por razões humanitárias, mas cada caso é um caso. Mais: estará inelegível pelo tempo que durar a pena. No caso de condenação por organização criminosa, somam-se mais oito anos depois de extinta a punição.

Há muita especulação sobre o tempo que Bolsonaro passará na cadeia, em regime fechado. Depende da condenação: entre 15 e 30 anos apenas pelos três crimes de que se trata aqui. Ocorre que ele é investigado em outros inquéritos, acusado de outras agressões à ordem legal. As penas se somam. Está eleitoralmente liquidado. Já era! E não tardará para que a direita reacionária comece a achá-lo um peso.

Cid está com 45 anos. É possível que tenha se deixado tentar pela servidão ao "Mito" já derribado... Mudou de ideia. Deve ter se lembrado de uma lição do velho mestre:

"Ah, ele dizia que a liberdade é mais importante do que a vida... Então deve ser mais importante do que a fidelidade a um líder decadente"...

E contou tudo.