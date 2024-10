Secas e enchentes são 'indicador' de evoluções futuras, alerta a ONU

As secas e as enchentes extremas que ocorrem atualmente em várias partes do mundo são um "indicador" de evoluções futuras, com um ciclo da água mais irregular devido à mudança climática, alertou a ONU nesta segunda-feira (7).

Um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma agência da ONU, destaca a escassez e o estresse crescentes que afetam os recursos hídricos globais.

"Os recursos hídricos são um indicador do perigo da mudança climática", afirmou Celeste Saulo, secretária-geral da OMM, em comunicado.