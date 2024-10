Exército israelense diz ter interceptado alguns dos projéteis lançados do Líbano

O Exército israelense afirmou, nesta segunda-feira (7), que interceptou "alguns" dos cerca de cinco projéteis lançados do Líbano, enquanto os outros caíram "em áreas desabitadas".

Sirenes antiaéreas soaram por volta das 20h15 GMT (17h15 de Brasília) em várias localidades do centro de Israel e no norte da cidade de Tel Aviv, segundo as autoridades israelenses.

O Exército identificou depois "cerca de cinco projéteis" disparados do Líbano que entraram no espaço aéreo israelense.