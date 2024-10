Ucrânia afirma que bombardeou importante terminal petrolífero na Crimeia

Durante a noite, dois irmãos morreram na região fronteiriça de Sumi, no nordeste da Ucrânia, e uma mulher de 61 anos perdeu a vida em outro ataque em Kherson, no sul do país, anunciaram as autoridades ucranianas.

Enquanto isso, o Exército indicou que um míssil caiu em uma área "próxima" à base aérea de Starokostiantiniv, na região de Kmenytsky, no oeste.

Essa base está localizada a centenas de quilômetros da linha de frente e costuma ser alvo de ataques russos.

