Andrés Iniesta anuncia aposentadoria do futebol

"Estou orgulhoso por ter lutado e trabalhado até a última gota, até o último dia em que fui jogador, e isso é o mais importante para mim. Orgulho de nunca ter desistido, triste porque teria jogado até os 90 anos, mas feliz por ter realizado o sonho de ter sido jogador", afirmou Iniesta, que se emocionou em vários momentos da entrevista.

Em seu ato de despedida, Andrés Iniesta teve a companhia da mulher e dos filhos, e vários nomes do esporte estavam presentes, como o presidente do Barcelona, Joan Laporta; o vice-presidente esportivo do Real Madrid, Emilio Butragueño; ex-companheiros como Gerard Piqué e Xavi Hernández; o atual técnico do time 'blaugrana', Hansi Flick, e jogadores como Dani Olmo, Gavi e Ansu Fati.

- Ícone de uma grande geração -

Os títulos de Iniesta mostram o que ele deixa como legado tanto para o clube catalão como para a seleção da Espanha: uma Copa do Mundo (2010), duas Eurocopas (2008 e 2012), quatro Ligas dos Campeões, três Supercopas da Uefa, três Mundiais de Clubes da Fifa, nove títulos do Campeonato Espanhol, seis Copas do Rei e sete Supercopas da Espanha.

O gol que marcou na final de 2010 contra a Holanda no segundo tempo da prorrogação para que a 'Roja' levantasse seu único título mundial fez de Iniesta um símbolo do estilo de jogo conhecido como 'tiqui-taca' e de uma das melhores gerações do futebol espanhol.

"É uma honra e um privilégio ter participado da melhor época da seleção. Uma trajetória que se resume no gol do Mundial de 2010, que embora tenha sido meu, foi marcado por todos, os torcedores, demais jogadores que lutaram para chegar até lá e inclusive Dani Jarque [jogador que faleceu em 2009 vítima de um ataque cardíaco aos 26 anos], de onde ele podia nos ver", disse Iniesta.