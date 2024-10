Aumentar a ajuda contra a mudança climática será a grande batalha da COP29

Os especialistas estimam que serão necessários aproximadamente 2,4 trilhões de dólares (cerca de 13 trilhões de reais) por ano entre agora e 2030 para enfrentar as enormes mudanças impostas ao planeta, desde as fontes de energia até as medidas de adaptação à mudança climática.

Esse número é mais de vinte vezes superior aos cerca de 100 bilhões de dólares (546 bilhões de reais) que os países avançados transferem anualmente, seja como ajuda direta ou por meio de empréstimos, para os países menos desenvolvidos.

Essa cifra de 100 bilhões de dólares, valor que oficialmente deve ser revisado até o próximo ano, só foi realmente alcançada recentemente, após anos de reivindicações.

Os países do Sul exigem um aumento da ajuda e, ao mesmo tempo, os países mais poderosos desse grupo, como o Brasil e a África do Sul (membros do G20) não estão dispostos a abdicar da energia rápida e barata fornecida pelo petróleo e gás.

Os principais doadores, incluindo a União Europeia e os Estados Unidos, ainda não disseram o quanto estão dispostos a pagar e resistem à pressão para definir um valor mesmo que seja aproximado.

A China, o país que atualmente mais emite gases de efeito estufa, mantém a sua própria linha na frente climática, tanto no que diz respeito à distribuição de ajudas como à manutenção sob controle da sua matriz energética.