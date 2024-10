Distúrbios em frente à embaixada dos EUA em Bogotá em manifestação pró-palestinos

Membros do esquadrão policial anti-distúrbios da Colômbia entraram em confronto na segunda-feira (7) com manifestantes pró-palestinos que tentaram forçar a entrada na embaixada dos Estados Unidos em Bogotá, no dia do primeiro aniversário do ataque do Hamas a Israel, observou um repórter da AFP.

Centenas de pessoas compareceram à sede diplomática no centro-oeste da capital para protestar contra o apoio dos Estados Unidos a Israel, em guerra contra o grupo islamista palestino Hamas desde 7 de outubro do ano passado.

Os manifestantes derrubaram as cercas que separavam a calçada da propriedade da embaixada e o esquadrão policial os afastou com escudos, observou o repórter.