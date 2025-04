Ex-policial que matou a própria irmã no RJ irá a júri popular

Rhaillayne responde ao processo em liberdade. Ela ficou presa até março de 2023, quando teve a prisão preventiva revogada.

O crime

Rhaillayne admitiu em depoimento que atirou contra a irmã, Rhayna Oliveira de Mello, 23. O crime ocorreu em julho de 2022, em um posto de gasolina em São Gonçalo (RJ).

A PM foi presa em flagrante no local pelo próprio marido. Ele também é policial militar.

Ela disse que ingeriu bebidas alcoólicas por 12 horas. Rhaillayne disse que não se lembrava do motivo de atirar contra a irmã. Apenas se recordava de ter saído do banheiro do posto de gasolina, discutido com a irmã, e atirado contra Rhayna, que morreu no local.

O UOL tentou contato com a defesa de Rhaillayne, sem sucesso. O espaço está aberto para manifestações.