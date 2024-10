Orban diz que comemorará com champanhe se Trump for eleito e pede nova estratégia para Ucrânia

"Gostaríamos de convencer os líderes da União Europeia a mudarem esta estratégia, porque esta estratégia e esta derrota não funcionam", acrescentou.

Comemorar com champanhe

Sobre uma possível vitória de Trump nas eleições presidenciais americanas, Orban declarou: "Abriremos várias garrafas de champanhe".

No segundo semestre do ano, a Hungria ocupa a presidência rotativa da UE com o lema "Make Europe Great Again", em referência ao famoso slogan da campanha do magnata republicano.

Segundo Orban, os líderes europeus têm na agenda uma cúpula em Budapeste em 7 de novembro, dois dias depois das eleições presidenciais nos Estados Unidos, e notou que seria uma oportunidade para analisar o programa de Trump.

O ex-presidente americano e novamente candidato à Casa Branca prometeu acabar com a guerra entre russos e ucranianos.