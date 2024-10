Avião com 227 brasileiros repatriados do Líbano pousa em Guarulhos

Às 12h25, o avião da FAB decolou para resgatar um terceiro grupo de brasileiros em Beirute. O avião fará uma escala em Lisboa, em um trajeto que deve durar 9h20. O voo leva a segunda doação de insumos estratégicos em saúde para o Líbano. São 491 quilos de medicamentos, envelopes para reidratação e seringas descartáveis.

No domingo (6), o primeiro voo da Operação Raízes do Cedro chegou ao Brasil trazendo de volta 228 pessoas. Crianças foram as primeiras a desembarcar, carregando uma bandeira do Líbano. Na sequência, saíram outras pessoas carregando bandeira e usando blusas do Brasil. Todos comemoraram a chegada e foram recebidos pelo presidente Lula.

Cerca de 500 devem ser repatriados por semana

FAB prevê o resgate de 500 brasileiros por semana. Os pedidos de ajuda foram feitos por cerca de 3.000 brasileiros que moram no Líbano devido à escalada de ataques na região. O país tem a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, com 21 mil residentes.

Resgates iniciais vão priorizar brasileiros que não são residentes do Líbano. "Com base nisso e com a disponibilidade de lugares nos aviões, estamos trabalhando e organizando as listas", declarou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Operação será semelhante à que resgatou brasileiros da Faixa de Gaza. "Estamos repetindo o que foi feito de outubro a início desse ano com relação aos brasileiros que estavam na Palestina e em Israel. Foi uma operação bem sucedida", recordou.