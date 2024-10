'Luta diária', diz mãe de brasileiro morto pelo Hamas após 1 ano de ataque

Ela também agradeceu pelo apoio que recebeu dos amigos do filho e da espiritualidade. Tatiana citou sonhos e cartas "consoladoras de psicografia" que a enchem de orgulho. "Agradeço a Deus por ter me dado o privilégio de ter um filho tão perfeito, incrível e de alma tão gigante e cheio de amor pela vida." A genitora também relembrou que o governo de Israel "em nenhum momento desviou de seus deveres e que tenho todo apoio".

A mãe de Ranani disse ainda que nunca conseguiria expressar o amor que recebeu e recebe do filho. A mulher relatou que o jovem a salva todos os dias e segue firme por ele. "Se Deus permitir, quero poder honrar sua existência e levar adiante esse amor do Ranani que transborda em mim. Continuarei orando por todos e buscando ter uma fé sincera. E, nesse momento de transição planetária, fica uma das frases do Ranani e que resume bem tudo: O que salva o mundo é só o amor".

Ranani nasceu em Porto Alegre, (...) foi viver em Israel e lá venceu. Sei que quem teve o privilégio de conhecê-lo, irá levar para sua vida a alegria, coragem e garra de viver que ele transbordava. Ele é e sempre será essa vibração de amor. Toda vez que me sinto com medo ou angustiada sinto ele falando: 'Relaxa, minha linda, um dia de cada vez. Te amo e viva o agora, logo ali nos reencontramos'. Estou nessa busca de fortalecimento diário e sei que ele quer ver a mãe e todos bem. Estamos seguindo, meu herói. Meu amor sem limites. Infinito.

Tatiana Nidejelski, mãe de Ranani

Quem era Ranani Glazer?

Ranani teve a morte confirmada pelo Itamaraty Imagem: Instagram/31.dez.2020-@reineinai

Ranani Glazer estava presente com sua namorada, Rafaela Treistman, e um amigo na rave que aconteceu próxima à Faixa de Gaza. Ele conseguiu se abrigar em um bunker e chegou a gravar um vídeo relatando que presenciou uma situação que parecia uma "cena de guerra". No entanto, após o abrigo ser invadido, o rapaz desapareceu. Rafaela e o amigo também estavam no local, mas conseguiram se salvar.