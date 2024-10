A agonia do rio Amazonas e suas comunidades indígenas na Colômbia

María Soria e outros membros de sua comunidade caminham para vender artesanato a turistas em um local chamado Isla de los Micos. Os mais jovens jogam futebol onde costumava estar o maior rio da Terra.

"O Amazonas é o 'pulmão do mundo' e é lindo, mas no momento não é lindo para nós porque estamos caminhando muito longe", reclama a mulher de 55 anos, vestida com trajes tradicionais yagua.

O gabinete do governador do Amazonas chamou a seca de "a pior crise climática" que o departamento de selva de 109.000 quilômetros quadrados já enfrentou.

Sem estradas, o comércio depende do fluxo do rio, que nasce no Peru e corre 7.000 quilômetros pelo Brasil depois de atravessar a Colômbia.

No lado peruano, pequenas cidades relataram escassez de alimentos. No lado brasileiro, as autoridades decretaram uma "situação crítica", especialmente por causa do baixo nível de uma represa hidrelétrica que gera 11% da eletricidade do país.

Os navios que transportam combustível demoram mais e os preços estão disparando. O baixo nível obriga os pescadores a fazer viagens mais longas para evitar as praias arenosas.