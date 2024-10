Ao menos quatro palestinos mortos por operação israelense na Cisjordânia

Por outro lado, o exército e o Shin Bet, os serviços de segurança interna de Israel, indicaram em um comunicado conjunto que oficiais de uma unidade de elite da polícia "mataram cinco terroristas procurados em Nablus".

"Os terroristas eliminados estavam envolvidos no planejamento e na execução de atividades terroristas contra civis e forças do exército", afirmaram os dois corpos de segurança.

Entre os mortos está o chefe da brigada dos Mártires de Al Aqsa no campo de refugiados de Balata, adjacente a Nablus, segundo o comunicado.

As brigadas dos Mártires de Al Aqsa são o braço armado do Fatah, o partido do presidente palestino Mahmud Abás.

Segundo o governador de Nablus, Ghasan Daghlas, que reportou "quatro mártires", as vítimas eram "cidadãos comuns". "Eles foram mortos a sangue frio", disse à AFP, denunciando um "assassinato covarde e deliberado".

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre o Exército israelense e o movimento palestino Hamas, a violência entre palestinos e o exército e colonos israelenses se intensificou na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967.