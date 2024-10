Brasil tenta recuperar autoestima nas Eliminatórias contra o Chile

Além disso, a 'Roja' vem de derrota em casa para a Bolívia (2 a 1), que nunca havia vencido em território chileno pelas Eliminatórias e não ganhava como visitante havia 31 anos.

Fora o baixo desempenho da equipe, Gareca vive um desgaste com o medalhão Arturo Vidal, que o criticou duramente por não ter sido convocado, assim como seus companheiros da 'Geração Dourada' de jogadores campeões da Copa América em 2015 e 2016.

Apesar das declarações de Vidal, os jogadores deixam as polêmicas para fora do campo: "se a alguém parece que são os jogadores ideais ou não, não estamos aqui para debater isso, mas estamos focados no que podemos fazer contra o Brasil", respondeu o atacante Víctor Dávila.

Gareca tem poucos nomes de destaque em seu elenco, formado por jogadores que atuam no futebol chileno e em outros países sul-americanos.

Além disso, o técnico terá o desfalque por lesão do atacante Alexis Sánchez, um dos poucos jogadores do país que ainda atuam em grandes ligas europeias.

Para o argentino, o jogo será "mais complicado, talvez com maior iniciativa do Brasil". No entanto, afirmou que sua equipe buscará "exercer protagonismo"