Gasquet anuncia que vai se aposentar das quadras em 2025 após Roland Garros

Com seu elegante backhand de uma mão, Richard Gasquet venceu 16 torneios no circuito principal, o último em Auckland (Nova Zelândia), em janeiro de 2023. Ele chegou a alcançar o 7º lugar no ranking mundial em 2007.

Assim como os outros três "mosqueteiros" do tênis francês (Gaël Monfils, ainda em atividade, Gilles Simon e Jo-Wilfried Tsonga, aposentados), Gasquet não conseguiu erguer um troféu de Grand Slam.

Chegou a três semifinais em 'Majors': em Wimbledon em 2007, eliminado por Roger Federer, no Aberto dos Estados Unidos em 2013, derrotado por Rafael Nadal, e novamente em Wimbledon em 2015, eliminado por Novak Djokovic.

