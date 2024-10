Panamá abre portas para que MSF volte a atender migrantes no Darién

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, expressou nesta quinta-feira (10) sua disposição para o retorno da ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF), expulsa do país pelo governo anterior após denunciar violações sexuais contra migrantes na selva do Darién.

A MSF teve que suspender suas atividades no Panamá depois que, em 29 de fevereiro, denunciou um "aumento dos ataques brutais e da violência sexual na selva", na fronteira com a Colômbia, que serve de passagem para milhares de migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos.

"Por mim, podem retornar, desde que se coordenem com as entidades competentes de saúde e segurança", disse Mulino em sua coletiva de imprensa semanal, ao ser questionado sobre contatos com a MSF, que foi expulsa pelo governo anterior de Laurentino Cortizo.