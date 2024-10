Dois mortos e 35 feridos por vazamento de gás em refinaria da mexicana Pemex no Texas

Padilla afirmou que as vítimas são funcionários de empresas terceirizadas de manutenção. "A equipe é dos Estados Unidos, estamos em contato com as famílias", detalhou.

Na noite de quinta-feira, a chancelaria mexicana revelou, por sua vez, que não conhecia identidade e nacionalidade dos atingidos.

Após o acidente, as operações da refinaria, que produz quase 300.000 barris por dia, foram reduzidas ao mínimo e uma investigação foi iniciada para determinar as causas do acidente, acrescentou Padilla.

No momento do incidente, as autoridades de Deer Park pediram à população que não saísse às ruas, fechasse portas e janelas e desligasse os ares-condicionados.

Em 21 de janeiro de 2022, a Pemex fechou a compra da refinaria de Deer Park por 596 milhões de dólares (3,08 bilhões de reais).

sem/acc/dd/yr/aa