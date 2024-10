Carcereira é condenada por levar drogas em sutiã e engravidar de preso

Uma agente penitenciária da Austrália foi condenada a 200 horas de serviço comunitário por contrabandear drogas para um detento, com quem também mantinha um relacionamento amoroso.

O que aconteceu

Amber Clavell foi condenada por se relacionar com Michael Keneddy, preso no Geoffrey Pearce Correctional Center, em Windsor, onde ela trabalhava. Além do serviço comunitário que precisará prestar, a australiana também foi demitida e terá que passar por supervisão corretiva pelo período de dois anos. As informações são do Daily Mail.

Clavell engravidou do preso, que cumpre pena por assalto à mão armada. Conforme foi apresentado durante o julgamento, a carcereira e o detento mantiveram um relacionamento por cerca de quatro meses, entre janeiro e abril de 2024. Além do filho que teve com Michael, Amber também é mãe de outras duas crianças.