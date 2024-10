Quênia promete 600 policiais a mais para missão de segurança no Haiti

Outros 600 policiais quenianos serão enviados ao Haiti para se juntarem a uma missão apoiada pela ONU cujo objetivo é restabelecer a segurança no país caribenho, assolado pela violência das gangues, anunciou o presidente William Ruto nesta sexta-feira (11).

"Me dá prazer anunciar que outros 600 policiais quenianos estão completando sua formação prévia à mobilização e estarão prontos para o serviço no mês que vem", declarou o mandatário queniano à imprensa, ao lado de primeiro-ministro interino do Haiti, Garry Conille, em visita ao país africano.

O Quênia lidera o contingente multinacional no Haiti, que deveria chegar a reunir 2.500 homens. Até agora, Nairóbi enviou 400 policiais.