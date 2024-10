Wanda, a máquina que impede que toneladas de lixo cheguem ao mar do Panamá

- "Desastre inaceitável" -

Esta área costeira de mangue é um ponto de descanso vital para centenas de milhares de aves na sua rota migratória, mas está ameaçada pela poluição e pelo crescimento urbano.

Os especialistas estimam que 30% do lixo da Cidade do Panamá não é coletado e que cerca de 100 mil toneladas de lixo acabam no mar todos os anos em todo o país.

Quando chove, a corrente arrasta o lixo jogado nas margens dos rios, algo comum nos bairros desta capital de 1,4 milhão de habitantes.

"Trabalhamos muito todos os dias, principalmente para que esses resíduos não cheguem à orla da praia", disse à AFP Ezequiel Vargas, líder do grupo que opera Wanda. "Infelizmente o lixo é constante todos os dias, mesmo que não chova sempre, parte dele chega aqui", acrescentou.

Na Cidade do Panamá e arredores, a crise na coleta de lixo é endêmica. Nas ruas há pilhas de lixo não recolhido há dias, enquanto no litoral se acumulam todos os tipos de lixo.