Tarcísio envia peritos a MG; Zema ordena mobilização em socorro às vítimas

Zema fala em agilidade e suporte às famílias. "Determinei mobilização total do governo de Minas no atendimento às vítimas e suporte aos familiares no trágico acidente na BR-116, em Teófilo Otoni", disse ele. "Nossas forças de segurança trabalham sem interrupção desde a madrugada e ao longo dessa manhã para atender com agilidade a ocorrência."

Imediatamente, coloquei as aeronaves do Gabinete Militar do Governador à disposição para fazer o deslocamento das equipes de Trabalho e Apoio para reforçar o atendimento em Teófilo Otoni.

Romeu Zema, governador de Minas

Tragédia na véspera do Natal. O governador expressou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. "Estamos trabalhando para que as famílias das vítimas sejam acolhidas para enfrentar de forma mais humanizada possível essa tragédia às vésperas do Natal, uma data tão significativa para todos."

Governo de São Paulo auxilia na identificação

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ajuda governo de Minas. Em nota, o governo de São Paulo afirmou que a secretaria já está em contato com as autoridades mineiras para auxiliar nos trabalhos identificação das vítimas.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que peritos da Polícia Técnico-científica e do Instituto de Identificação "já estão a caminho de Minas Gerais para auxiliar as autoridades mineiras no trabalho de reconhecimento".