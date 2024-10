Lamine Yamal desfalcará Espanha contra Sérvia na Liga das Nações

O atacante Lamine Yamal vai desfalcar a Espanha no jogo contra a Sérvia daqui a dois dias pelas Liga nas Nações da Uefa, informou a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) neste domingo (13).

O jogador do Barcelona passou por exames médicos para avaliar as dores musculares que sentiu após a vitória sobre a Dinamarca no sábado (1 a 0), depois de sair mancando de campo.

"Os exames não detectaram uma lesão estrutural e o departamento médico da RFEF confirma que se trata de uma sobrecarga", explicou a federação em comunicado.