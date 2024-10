Lituânia vota em eleições legislativas com centro-esquerda como favorita

Os principais partidos deste país, membro da Otan e da UE, concordam com a necessidade de um forte apoio a Kiev e de manter, ou mesmo aumentar, os gastos com defesa, que representam atualmente cerca de 3% do PIB.

As pesquisas mostram que o partido social-democrata, que governou de 2012 a 2016, estaria à frente das outras 14 formações e coalizões, com 20% dos votos. O partido de centro-direita no poder, a União da Pátria, obteria 15% dos votos. Seis ou sete partidos ultrapassariam o limite para entrar no Parlamento.

Apesar desta possível alternância de governo, não se espera grandes mudanças ao nível de política externa.

"Não há alternativa autêntica ao que a Lituânia escolheu há 20 anos", disse à AFP o analista político Linas Kontrimas, referindo-se à adesão da Lituânia à UE e à Otan.

