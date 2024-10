Quaest: Lula teria 32% se eleição fosse hoje; Marçal e Tarcísio ficam em 2º

Nos recortes por região, Lula empata tecnicamente com Marçal no Sul e lidera nas demais regiões. Segundo o levantamento da Quaest, o presidente tem 25% das intenções de voto dos sulistas. O ex-coach, por sua vez, ficou com 23%, e Tarcísio, 13%. Lula aparece à frente no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste/Norte —para a pesquisa, a Quaest juntou as duas últimas regiões.

Imagem: Reprodução

Mais pobres acham que Lula não deveria ser candidato à reeleição. Na fatia do eleitorado de renda familiar até dois salários mínimos (R$ 2.824), 56% dizem que o presidente não deve entrar na disputa para eventual quarto mandato —em julho, esse percentual era de 40%. Os que dizem que ele deve tentar são 44% —há três meses, 57% haviam dado essa opinião.

Imagem: Reprodução

A Quaest ouviu 2.000 pessoas para a pesquisa. As entrevistas foram realizadas entre 25 e 29 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança, de 95%.