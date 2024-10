Taiwan, em 'estado de alerta' após detectar um porta-aviões chinês no sul da ilha

O discurso de Lai "expôs a sua posição intransigente sobre a independência de Taiwan e a sua intenção maligna de aumentar as tensões no Estreito de Taiwan por interesse político", disse a porta-voz da diplomacia chinesa, Mao Ning, à imprensa.

- "Status quo" -

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, também alertou a China contra qualquer "provocação" sobre Taiwan.

"O mundo inteiro tem interesse em manter a paz e a estabilidade, em preservar o status quo, em evitar qualquer conflito que possa perturbar elementos fundamentais da economia global", disse ele.

Washington reconhece Pequim como uma potência legítima desde 1979, em detrimento de Taipei, mas continua sendo o aliado mais poderoso de Taiwan e o seu principal fornecedor de armas.

Um alto funcionário dos EUA estimou na quarta-feira que a China poderia usar as celebrações de quinta-feira por ocasião do feriado nacional de Taiwan para justificar as suas manobras militares.