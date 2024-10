Após título em Xangai, Sinner garante terminar o ano em 1º no ranking

Campeão do Masters 1000 de Xangai no domingo, ao derrotar Novak Djokovic na final, o italiano Janik Sinner garantiu terminar o ano como número 1 do mundo pela primeira vez em sua carreira.

Sinner também ampliou a diferença de pontos em relação aos seus principais perseguidores, o espanhol Carlos Alcaraz e o alemão Alexander Zverev, segundo e terceiro no ranking publicado nesta segunda-feira (14) pela ATP.

Djokovic, que ainda não venceu um torneio do circuito em 2024, o 100º de sua carreira, está em quarto lugar, à frente do russo Daniil Medvedev.