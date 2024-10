Camponeses bloqueiam vias na Bolívia para protestar contra provável prisão de Evo Morales

Cerca de 200 camponeses, liderados por indígenas, bloquearam nesta segunda-feira (14) duas importantes vias da Bolívia, dando início a um protesto por tempo indeterminado, diante da provável prisão de seu líder, o ex-presidente Evo Morales, investigado pelo suposto abuso de uma menor durante o mandato.

"Nesta tarde, amanhã, até os próximos dias, todo o país vai estar bloqueado", anunciou Ponciano Santos, secretário da Confederação Sindical Única de Trabalhadores Camponeses da Bolívia, em declaração à imprensa.

O protesto se concentra nas rotas que conectam o departamento de Cochabamba ? onde Morales passa a maior parte do tempo ? com as cidades de Sucre e Santa Cruz.